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Sarıyer’de motosiklet faciası kamerada: 1 ölü!

Sarıyer’de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü Adem Dinç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Feci kaza kameraya yansıdı.

SARIYER'DE MOTOSİKLET KAZASI: BİR ÖLÜ, İKİ YARALI

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Adem Dinç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 27 Temmuz Pazar günü saat 18.00 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Dinç (34), arkadaşı Cemal D. (25) ile birlikte 34 MEV 031 plakalı motosikletle yan sokaktan caddeye giriş yaptı. Dinç, trafik ışıklarına geldiği sırada caddede ilerleyen Oğuzhan G. (31) yönetimindeki 34 HYF 924 plakalı motosikletle çarpıştı.

Şiddetli çarpışma sonucu her iki motosiklet devrilirken, sürücü Adem Dinç, Cemal D. ve Oğuzhan G. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra üç ismi de farklı hastanelere kaldırdı.

Ağır yaralanan Adem Dinç, Maslak'taki özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adem Dinç'in çarpışma sonrası iç kanama geçirdiği belirtildi. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Ölen sürücü Adem Dinç'in 3, Cemal D.'nin 2, Oğuzhan G.'nin ise 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor.

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