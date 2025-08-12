PODCAST CANLI YAYIN

Sarıyer’de makas atan sürücünün sebep olduğu kazada 3 kişi yaralandı

İstanbul Sarıyer’de makas atarak ilerleyen sürücünün kontrolden çıkarak 2 araca çarpması sonucu, otomobil ve çarpılan araç ormanlık alana uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı, trafik kısa süreli aksadı.

İstanbul Sarıyer Büyükdere Caddesi Maslak istikametinde makas atan bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün kullandığı otomobil ile hafif ticari araç ormanlık alana uçtu. Olayda 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Seyit Emir T. yönetimindeki 34 ACB 455 plakalı otomobil, makas atarken kontrolü kaybetti. Kazaya karışan araçlardan biri olan 34 GL 9571 plakalı hafif ticari araç ile birlikte ormanlık alana devrildi. 34 MY 0101 plakalı bir başka araç ise kazadan maddi hasarla kurtuldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif ticari araçta bulunan Ayhan D. ile yanındaki Hediye D.'nin yaralanmalarının boyun ağrısı ve kanama şeklinde olduğunu belirledi. Ayrıca makas atan sürücü Seyit Emir T. de hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik yoğun şekilde aksadı. Polis ekipleri yolun bir bölümünü kapatarak trafik akışını kontrollü sağladı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

