Olay, dün akşam 17.00 sıralarında Sarıyer Kısırkaya’da Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Umut Keser (19) ve 18 yaşındaki arkadaşı serinlemek için denize girdi. Ancak suda çok açılan iki genç, bir süre batıp çıkmaya başladı. İki arkadaşın çırpındığı gören cankurtaranlar olaya hemen müdahale ederek gençleri kıyıya çıkarttı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 18 yaşındaki gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Umut Keser ise Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisine devam edilen Umut Keser’in de sağlık durumunun iyiyi gittiği kaydedildi.