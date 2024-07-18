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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024, 15:08 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024, 15:08

Sarıyer’de denize giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu: Kuzeni ise yoğun bakımda

Olay, dün Sarıyer Kısırkaya’da saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hamza Menteş (14) ve kuzeni Yusuf Taşkın (15) denize girerek açıldı. Bir süre suda batıp çıkan iki kuzen gözden kayboldu. Olanı gören vatandaşlar durumu ambulans ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine ambulans ve jandarma ekibi geldi. İki çocuktan biri baygın şekilde kıyıya vururken, diğeri ise cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldı. İki çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hamza Menteş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kuzeni Yusuf'un Taşkın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisine devam edildiği sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Hamza Menteş'in memleketi Siirt'te toprağa verileceği öğrenildi.

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