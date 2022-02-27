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Sarıyer’de denizden kadın cesedi çıktı, boğularak öldüğü düşünülüyor

Sarıyer’de denizden kadın cesedi çıktı, boğularak öldüğü düşünülüyor
27.02.2022 12:24

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Sarıyer’de sabah saatlerinde sahilde yürüyen vatandaşlar denizde hareketsiz bir kadın bedeni gördü. Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, cenazenin genç bir kadına ait olduğunu ve boğularak öldüğü düşünüyor. Olay, saat 09.00 sıralarında Sarıyer Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde sahilde yürümeyen vatandaşlar denizde hareketsiz duran bir kadın bedeni gördü. Bunun üzerine vatandaşlar polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri kadının cansız bedenini karaya çıkarttı. Yapılan incelemeler sonucunda 30’lu yaşlarda olduğu tahmin edilen kadının boğularak öldüğü düşünülüyor.

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