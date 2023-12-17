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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023, 10:36 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023, 10:41

Sarıyer’de dehşet anları kamerada: Alev alan kamp ocağını eliyle taşıyıp tekmeleyerek söndürdü

Sarıyer Merkez Mahallesi’nde meydana gelen olayda esnaflık yapan 23 yaşındaki Bedirhan Dağcı, dükkana sipariş ettiği kamp ocağını denemek istedi. Kardeşiyle birlikte ocağı reyondan alarak tezgaha getiren Dağcı, çakmak gazını takarak ocağı yakmak istedi. Ancak eksik parçayla gazı ocağa takan genç, ateşleme yaptığında oluşan kaçaktan dolayı ocak bir anda alev aldı. Panikle alev alev yanan ocağı eline alan Dağcı, dışarıya çıkartıp tekmeleyerek söndürdü. Gencin kardeşinin, "Abi yapma" dediği o korku dolu anlar kameralara anbean yansırken, olay sonucunda Dağcı ve kardeşi yara almadan kurtuldu.

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