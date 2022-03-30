Sarıyer'de 2 kişinin silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada

Sarıyer'de önceki gece 2 kişinin vurulduğu olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Elindeki silahla önce karşısındaki kişileri darbeden sonra da silahla vuran Taşkın Ünlü, çevredeki vatandaşlar ve sokaktaki sivil polisler tarafından etkisiz hale getirilmişti. Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı Caddesi üzerinde önceki gece saat 00.15 sıralarında 2 kişi silahla vurulmuş ve yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Olaya karışan Taşkın Ünlü ise çevredeki vatandaşlar ve o sırada sokakta bulunan sivil polisler tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirilmişti. Sokakta silahı ile korku salan Taşkın Ünlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.