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Sarıyer’de 1 kişinin öldüğü İETT otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı
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Sarıyer'de 1 kişinin öldüğü İETT otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 17:24 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2025 17:24

Sarıyer’de bir İETT otobüsünün yola çıkan ineğe çarpmamak için manevra yaparken hafif ticari araçla çarpıştığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi Rumeli Feneri Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Hacıosman Metro-Rumeli Feneri seferini yapan 34 TP 9776 plakalı İETT otobüsü, yola çıkan ineğe çarpmamak için sola doğru manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen Muharrem Budak (58) idaresindeki 34 KM 2583 plakalı minibüsle çarpmıştı. Araç içerisinde sıkışan Muharrem Budak, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.


İETT otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüs şoförünün ineğe çarpmamak için manevra yaptığı anlar görülüyor. Otobüsün çarptığı inek yere düşerken, diğer hayvanlar ise kaçıyor.

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