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Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan 90 bin asker için 10 binlerce kişi soğuk havada meşale yakarak şehitlik anıtına yürüdü

Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan 90 bin asker için 10 binlerce kişi soğuk havada meşale yakarak şehitlik anıtına yürüdü
06.01.2023 22:11

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Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıldönümünde 90 bin şehidi anmak için 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesine aldırış etmeden tekbirler eşliğinde yürüyüşe başladı. Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi. Sarıkamış şehitlerini anmak için il dışından geldiklerini belirten vatandaşlar, bu duyguyu yaşamanın çok güzel olduğunu, her yıl geldiklerini ve duygulu anlar yaşadıklarını ifade etti. Yürüyüşün ardından Kars Valisi Türker Öksüz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, şehitlikte hazırlanan "ruhunuz şad olsun" yazısını meşalelerle ateşledi. Şehitler için dua okundu.

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