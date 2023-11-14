İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Kafes operasyonları kapsamında liderliğini Özgür Saral'ın yaptığı organize suç örgütü "Sarallar" grubunun çökertildiğini bildirdi.

İstanbul Düzenlenen "KAFES" OPERASYONLARI Kapsamında, Liderliğini Özgür Saral İsimli Şahsın Yaptığı ve "Sarallar" Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️



Operasyonlarda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 2⃣4⃣ şüpheli şahıs Yakalandı❗️



Organize Suç… pic.twitter.com/jgD2zgqPF3 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 14, 2023

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Düzenlenen "KAFES" OPERASYONLARI Kapsamında, Liderliğini Özgür Saral İsimli Şahsın Yaptığı ve "Sarallar" Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️

Operasyonlarda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 2⃣4⃣ şüpheli şahıs Yakalandı❗️

Organize Suç Örgütlerine, Zehir Tacirlerine, Halkımızın Huzurunu Bozanlara Hayatı Dar Edeceğiz❗️

İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından liderliğini Özgür Saral isimli şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik #İstanbul ve #İzmir'de eş zamanlı Kafes Operasyonu düzenlendi.

Suç örgütünün:

📌İstanbul Esenyurt ilçesinde sitelerdeki ev sahibi ve kiracıları silah ile tehdit ederek yağmaladıkları,

📌Kendilerinden şikayetçi olan site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikayetlerinden vazgeçirmek için darp ettikleri,

📌Yabancı uyruklu şahsılara yönelik yağma eylemi gerçekleştirdikleri,

📌Sitelerdeki mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka şahıslara kiraladıkları,

📌Site içerisinde evden hırsızlık suçunu işledikleri,

📌Eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek kasten öldürmeye teşebbüs etmek ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma,

📌Site sakinlerini tehdit ederek fuhuş faaliyetleri yürüttükleri,

📌Sarıyer ve Beyoğlu'nda silahla yaralamaya teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildi.

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurarak" ve tespit edilen suçları işleyerek, kamu güvenliğine ve barışına tehdit oluşturan İstanbul genelinde korkutma baskı ve şiddet eylemlerine karışan bu şahıslardan 2️⃣4️⃣'ü yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı koordinesinde operasyonları düzenleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle🇹🇷

HİÇBİRİNİZ YÜCE TÜRK ADALETİNDEN KAÇAMAYACAKSINIZ. ŞAFAK SÖKERKEN DE GÜN BATARKEN DE OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDECEK❗️