Sapık patron tuvalete gizli kamera yerleştirdi! Kamera görüntüleri savcılıkta! Mide bulandıran detaylar

İstanbul Eyüp'te mide bulandıran bir olay yaşandı. Bir işyeri tuvaletinde gizli kamera ile çekim yapıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusu yapıldı. İşyerinin eski çalışanları olduğunu belirten Reyhan Yıldırım ve Denizcan Kaygusuz, gizli kameraları tuvalete işyeri ortaklarından Onur A.'nın yerleştirdiğini öne sürdü. Ele geçirdikleri kamera görüntülerini savcılığa delil olarak veren Yıldırım ve Kaygusuz, patronun gizli kameraları yerleştirirken görüntülere yakalandığını belirtti. Şüpheli patron Onur A. ise olayın yargıya taşındığını, kendisinin de gizli kamera görüntülerini deşifre edenlerden şikayetçi olduğunu söyledi.