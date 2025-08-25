Sapanca’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Devrilen motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada sürücü Ömer Ö. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.