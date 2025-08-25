Sapanca’da motosiklet kazası: 1 yaralı
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletinden düşen 20 yaşındaki sürücü yaralandı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen genç hastaneye kaldırıldı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Arifiye yönüne giden Ömer Ö. (20) idaresindeki 34 MMG 219 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
50 METRE SÜRÜKLENDİ
Devrilen motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada sürücü Ömer Ö. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.