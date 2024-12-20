Sapanca’da çöp kamyonu kazası kamerada: 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 18:51 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 18:51

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, belediyeye ait bir çöp kamyonunun çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Hacımercan Mahallesi Aşağı Sokak'ta dün sabah saatlerinde meydana geldi. Olayda, E.K. (38) yönetimindeki Sapanca Belediyesi'ne ait 54 AAR 387 plakalı çöp kamyonu, yolda yürüyen 63 yaşındaki Solmaz Nalbantoğlu'na çarptı.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI, HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nalbantoğlu'na ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, iki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadını Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, Nalbantoğlu hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

CENAZE NAMAZI VE SON YOLCULUK

Hayatını kaybeden Nalbantoğlu, bugün öğle namazının ardından Sapanca Hacımercan Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Kaza sonrası gözaltına alınan çöp kamyonunun sürücüsü E.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASINDA KAZA ANI

Olayın güvenlik kamera görüntüleri, kazanın nasıl gerçekleştiğini gözler önüne serdi. Kameralardaki görüntülerde, çöp kamyonunun sokakta yürüyen Solmaz Nalbantoğlu'na çarptığı anlar yer alıyor.