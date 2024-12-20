PODCAST CANLI YAYIN
Sapanca’da çöp kamyonu kazası kamerada: 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Haberler Yaşam Videoları

Sapanca'da çöp kamyonu kazası kamerada: 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 18:51 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 18:51

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı 63 yaşındaki kadın, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, kamyon sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, belediyeye ait bir çöp kamyonunun çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Hacımercan Mahallesi Aşağı Sokak'ta dün sabah saatlerinde meydana geldi. Olayda, E.K. (38) yönetimindeki Sapanca Belediyesi'ne ait 54 AAR 387 plakalı çöp kamyonu, yolda yürüyen 63 yaşındaki Solmaz Nalbantoğlu'na çarptı.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI, HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nalbantoğlu'na ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, iki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadını Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, Nalbantoğlu hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

CENAZE NAMAZI VE SON YOLCULUK

Hayatını kaybeden Nalbantoğlu, bugün öğle namazının ardından Sapanca Hacımercan Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Kaza sonrası gözaltına alınan çöp kamyonunun sürücüsü E.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASINDA KAZA ANI

Olayın güvenlik kamera görüntüleri, kazanın nasıl gerçekleştiğini gözler önüne serdi. Kameralardaki görüntülerde, çöp kamyonunun sokakta yürüyen Solmaz Nalbantoğlu'na çarptığı anlar yer alıyor.

SIRADAKİ VİDEO
Estetik faciası!
20.12.2024Cuma
Zagreb'de ilkokulda bıçaklı saldırı: 7 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
20.12.2024Cuma
Bursa'da korku dolu anlar: Tekstil firmasına silahlı saldırı anı kamerada
20.12.2024Cuma
Mahkemeden Martı TAG lehine karar!
20.12.2024Cuma
Canlı yayında kendini kesti! Polis bastı!
20.12.2024Cuma
Bunlar da Var
D-8 liderleri Erdoğan’ı ayakta karşıladı! 10:45
D-8 Zirvesi'nde tarihi görüntü! Liderler Erdoğan'ı ayakta karşıladı!
19.12.2024Perşembe
Başkan Erdoğan Şahbaz Şerif’i kabul etti! 00:12
Başkan Erdoğan Şahbaz Şerif'i kabul etti!
19.12.2024Perşembe
TÜRK-İŞ asgari ücret talebi: 29 bin 583 TL 01:13
TÜRK-İŞ asgari ücret talebi: 29 bin 583 TL
19.12.2024Perşembe
Mimar Turgut Toydemir cinayeti! Kaza anı kamerada! 00:35
Mimar Turgut Toydemir cinayeti! Kaza anı kamerada!
20.12.2024Cuma
CANLI YAYIN