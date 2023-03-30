Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde öldürülen muhtarın vurulma anı kameraya yansıdı! İşte o anlar

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde yaşandı. Evine giderken silahlı saldırıya uğrayan Kırbalı Mahallesi Muhtarı Behçet Şenbayram hayatını kaybetti.

"Saldırı anı kamerada"

Muhtarın evine giderken apartmanın içerisinde saldırıya uğradığı görüntüler ortaya çıktı. Merdivenlerden çıkan muhtarın kendisini takip edip apartmanın giriş kapısı önüne gelen silahlı bir kişi tarafından vurulduğu görüldü. Yere düşen muhtar, silahına sarılıp ateş etmeye çalışırken sesi duyup dışarı çıkanlar cep telefonuyla polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

"Cinayet zanlıları en yakınları çıktı"

Cinayeti işleyen kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma yapan polis ekipleri, hayatını kaybeden Muhtar Şenbayram'ın babası Hidayet Ş. ile üvey kardeşi Necmettin Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen baba ve oğlu, buradaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.