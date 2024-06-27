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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024, 16:53 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024, 16:53

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde demir yüklü kamyon devrildi: 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Halfeti ile Birecik ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki Bağlarbaşı Mevkiinde yaşandı. Hasari P.'nin kullandığı demir yüklü 63 B 2855 plakalı Mercedes marka kamyon, kontrolden çıkarak fıstık bahçesine devrildi. Kazayı görevlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunu ağır olduğu öğrenildi.

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