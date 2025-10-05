PODCAST CANLI YAYIN
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı

Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ’nın Karaköprü ilçesinde bulunan Balıkayağı Bulvarı alt geçidinde meydana gelen1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Karaköprü ilçesi Balıkayağı Bulvarı alt geçidi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen üç aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle alt geçitte uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, trafiğin kontrollü bir şekilde akışını sağlamak için bölgede önlem aldı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Sumud aktivistleri sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıpa geldi
Sumud aktivistleri sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıpa geldi
Sivas'ta feci kaza: 1 ölü 2'si çocuk 4 yaralı
Sivas'ta feci kaza: 1 ölü 2'si çocuk 4 yaralı
Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden öğretmene acı veda
Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden öğretmene acı veda
Ümraniye'de kontrolünü kaybeden otomobil bariyere girdi: 1 ölü
Ümraniye'de kontrolünü kaybeden otomobil bariyere girdi: 1 ölü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle