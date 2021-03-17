Haberler Video Yaşam Videoları Şanlıurfa’da tekne gölette alabora oldu!

Şanlıurfa’da tekne gölette alabora oldu!

Şanlıurfa’da tekne gölette alabora oldu!
17.03.2021 23:03
Ana Sayfa 01:56
Şanlıurfa’da tekne gölette...
Ana Sayfa 02:19
Beşiktaş'ın finaldeki rakibi...
Ana Sayfa 00:57
Hakan Özmert'ten harika gol
Ana Sayfa 00:53
Gönül dağı 21. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:44
İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre...
Ana Sayfa 00:59
Fahriye Evcen'in kardeşleriyle...
Ana Sayfa 00:29
Kafesten kaçan ayı kabus...
Ana Sayfa 00:36
96'şar yıl hapis cezası...
Ana Sayfa 02:08
HDP'nin kapatılma süreci nasıl...
Ana Sayfa 00:41
Nilperi Şahinkaya süper...
Ana Sayfa 00:22
17 Mart güncel altın kuru...
Ana Sayfa 00:31
Burak Deniz'den sevgilisi...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, gölete balık tutmaya giden 3 arkadaşın içerisinde bulunduğu tekne alabora oldu. 3 arkadaştan 1'i yüzerek kurtulurken, diğer 2'si ise suda kayboldu.


Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Soydan mahallesinde bulunan sulama göletinde meydana geldi. Balık tutmaya giden 3 arkadaş, tekne ile gölete açıldı.

Kısa süre sonra rüzgar nedeniyle alabora olan teknede bulunan Jiyan Kendiş (19), Ahmet Mendeş (22) ve Mahmut Kendiş (25), suya düştü.

Gençlerden Mahmut Kendiş yüzerek sudan çıkmayı başarırken, Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen su altı arama kurtarma ekipleri, iki gencin bulunması için arama- kurtarma çalışması başlattı.

Ancak ekipler hava şartları ve karanlıktan dolayı arama çalışmalarına ara verdi. Arama çalışmalarının sabah saatlerinde tekrar başlayacağı öğrenildi.

Gölette kaybolan iki gencin yakınları ise gölet kenarında çalışılmaları gözyaşları içerisinde takip etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşam Videoları