Şanlıurfa'da sulama kanalı düşen çocuk boğuldu

Edinilen bilgiye göre olay, kırsal Ayaklı Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalında yaşandı. Sulama kanalına düşen Emir Bozkurt, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Bozkurt'un cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.