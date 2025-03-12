Şanlıurfa’da pamuk yüklü tır alev alev yandı

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 17:08 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2025 17:08

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Suruç karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İsmail B. idaresindeki 63 K 4180 pamuk yüklü tır, seyir halinde alev almaya başladı. Tırdan dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracını yol kenarındaki istasyonun boş alanına çekerek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken tır kullanılmaz hale geldi. 5 milyon TL'lik zarar oluştuğu bildirildi.