Şanlıurfa'da otomobilin koyun sürüsüne dalma anı kamerada

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne dalması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralanırken 19 koyun ile 1 eşek ise telef oldu. Dehşete düşüren o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşandı. Diyarbakır istikametinden Siverek istikametine giden Mehmet Ali H.’nin kullandığı 49 NGV 80 plakalı otomobil, çoban tarafından yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle koyunlar metrelerce savrulurken otomobil ise çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metre ileride durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken 19 koyun ile 1 eşek telef oldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı.