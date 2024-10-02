PODCAST CANLI YAYIN
Şanlıurfa’da otomobil tahliye kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

Şanlıurfa’da otomobil tahliye kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024, 14:45 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024, 14:45

Şanlıurfa’da otomobilin yol kenarındaki tahliye kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen Fevzi K. yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Akdağ(27) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahan A.(22) ile Fevzi K.’nın(29) ise tedavileri sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
İstanbul Boğazı'na kanalizasyon suyu akıyor!
02.10.2024Çarşamba
Batman'da 14 gündür aralıksız hapşıran Benazir Aydın, Ankara'ya sevk edildi
02.10.2024Çarşamba
Adana’da TEKNOFEST coşkusu!
02.10.2024Çarşamba
Adana’da çöp kamyonunun altında kalan kadın ağır yaralandı
02.10.2024Çarşamba
Kayseri'deki atlı haydutlar aileye dehşeti yaşattı! İşte o anlar
02.10.2024Çarşamba
Bunlar da Var
İran İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı! İsrail toprakları böyle vuruldu 02:05
İsrail toprakları işte böyle vuruldu
01.10.2024Salı
İran’ın ateşlediği roketler İsrail’in hava üssünü vurdu! O anlar kamerada 00:39
İran'ın ateşlediği roketler İsrail'in hava üssünü vurdu!
01.10.2024Salı
İran’ın ateşlediği füzelerin düştüğü anlar araç kamerasında 00:14
Panik anları araç kamerasında
01.10.2024Salı
Katharina Amalia’yı hangi futbolcu çağırdı? Galatasaray maçını tribünden izledi! Maserati marka araç detayı... 01:44
Katharina Amalia'yı hangi futbolcu çağırdı?
01.10.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA