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Şanlıurfa'da kuzenlerin arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da kuzenlerin arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
25.12.2022 18:05

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Şanlıurfa'da, amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinde Hacı Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan amca çocukların arasında başlayan tartışma büyüyerek tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerle 4 kişi yaralandı. Silah seslerini duyanlar polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yerde yaralanan Mahmut Güleli, Aziz Güleli, Ayşe Güleli ve Mehmet Güleli'yi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Güleli doktorların tüm çabasına rağmen, hayatını kaybetti. Tedavileri devam eden 3 yaralanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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