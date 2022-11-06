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Şanlıurfa’da köpekbalığını ilk kez görenler dokunmadan geçmedi

Şanlıurfa’da köpekbalığını ilk kez görenler dokunmadan geçmedi
06.11.2022 11:35

OTOMATİK OYNAT

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Balıkçı tezgahında köpek balığı gören Şanlıurfalılar telefonlarına sarıldı. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği yaklaşık 100 kiloluk köpekbalığının kilosu 50 liradan satışa çıkartıldı. Denizi olmayan Şanlıurfa’da balık almaya giden vatandaşlar, tezgahta sergilenen yaklaşık 100 kiloluk köpekbalığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hayatlarında ilk defa bir köpekbalığı gören vatandaşlar, defalarca dokunup bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Bu kadar yakından bir köpekbalığını görmenin çok tuhaf bir duygu olduğunu söyleyen vatandaşlar, Şanlıurfa’da çok alışkın olmadıklar bir durum olduğunu belirtti. Köpekbalığına yakından bakınca çok garip göründüğünü söyleyen Mustafa Demirkan, “Denizde çok ama buraya gelince ilginç oldu. Yakından bakınca daha farklı oluyor” şeklinde konuştu.

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