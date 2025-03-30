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Şanlıurfa’da kız alıp - verme kavgası: 1’i ağır 8 yaralı
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Şanlıurfa'da kız alıp - verme kavgası: 1'i ağır 8 yaralı

Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 20:01 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2025 20:01

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Olay, Suruç ilçesine bağlı Büyükziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş arasında kız alıp verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kavgada yaralanan A.S. (50), M.S. (60), F.S. (42) ile V.S. (29), İ.S. (38), İ.T. (49) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan A.S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Kavga sonrası jandarma ekipleri, Büyükziyaret Mahallesi ve Suruç Devlet Hastanesinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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