Şanlıurfa’da kaza anı kamerada: Sürücü kaçtı

KAVŞAKTA HATALI DÖNÜŞ KAZAYA YOL AÇTI

Kaza, Siverek ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir kavşakta meydana geldi. E.İ. idaresindeki motosiklet seyir halindeyken, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil kavşakta hatalı dönüş yaptı.

MOTOSİKLET DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

Otomobile çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsü, dengesini kaybederek yere düştü. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Hatalı dönüş ve düşme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.