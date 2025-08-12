Şanlıurfa’da kaza anı kamerada: Sürücü kaçtı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kavşakta hatalı dönüş yapan bir otomobil, motosiklet sürücüsünün ani fren yaparak yere düşmesine neden oldu. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
KAVŞAKTA HATALI DÖNÜŞ KAZAYA YOL AÇTI
Kaza, Siverek ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir kavşakta meydana geldi. E.İ. idaresindeki motosiklet seyir halindeyken, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil kavşakta hatalı dönüş yaptı.
MOTOSİKLET DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI
Otomobile çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsü, dengesini kaybederek yere düştü. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Hatalı dönüş ve düşme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.