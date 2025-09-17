Şanlıurfa'da kayıp yaşlı kadın fıstık bahçesinde ölü bulundu: 3 günlük gizem çözüldü
Haliliye'de 3 gündür aranan 71 yaşındaki Ayşe Akgöbek'in cansız bedeni, Devteyşti Mahallesi'ndeki bir fıstık bahçesinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma derinleşiyor.
İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde ise cansız bedenin, 3 gündür kayıp olarak aranan 71 yaşındaki Ayşe Akgöbek'e ait olduğu ortaya çıktı.
Ölüm Nedeni Araştırılıyor: Adli Tıp Kurumu'na Kaldırıldı
Ayşe Akgöbek'in kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Yaşlı kadının cansız bedeni, detaylı otopsi ve ölüm nedeninin tespiti için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla İlgili Geniş Çaplı Soruşturma Başlatıldı
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, yaşlı kadının ölümüyle ilgili tüm ihtimalleri değerlendiriyor.