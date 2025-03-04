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Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 4 ölü
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Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 4 ölü

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 09:00 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2025 09:00

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ile Birecik ilçesi arasındaki karayolunda meydana geldi. Zeynel Abidin Uçar'ın kullandığı 01 AKG 136 plakalı otomobil ile Müslüm Yılmaz'ın kullandığı 27 BB 296 plakalı otomobil Yanaloba kırsal mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, Zeynel Abidin Uçar (23), Müslüm Yılmaz (20), Rejber Demirkol (25) ve Ercan Yılmaz'ın (46) hayatını kaybettiğini belirledi.


Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olay yerine giderek incelemede bulundu. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Vali Hasan Şıldak, ölenlere Allah'tan rahmet diledi.


Cesetler yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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