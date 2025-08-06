Şanlıurfa’da internette çocuk istismarı operasyonu: 3 tutuklama
Şanlıurfa’da çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Delil Niteliğinde Materyaller Ele Geçirildi
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 7 SIM kart ve 2 bilgisayar ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmek üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.
3 Şüpheli Tutuklandı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü "çocuk müstehcenliği" suçundan tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.