Şanlıurfa’da internette çocuk istismarı operasyonu: 3 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Delil Niteliğinde Materyaller Ele Geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 7 SIM kart ve 2 bilgisayar ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmek üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.

3 Şüpheli Tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü "çocuk müstehcenliği" suçundan tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.