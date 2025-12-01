PODCAST CANLI YAYIN
Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

VİRANŞEHİR YOLUNDA FECİ ÇARPIŞMA

Viranşehir-Işıldar karayolunda sürücüleri belirlenemeyen 34 TR 5059 ve 16 AUE 120 plakalı iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada toplam 10 kişi yaralandı.

YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar Hamet K. (64), Kader E. (29), Kader Ümür E. (8), Gülden E. (19), Remziye E. (45), Emine D. (53), Muhsine A. (23), Servet A. (25), Mehmet Nesih A. (61) ve Şaha Aydoğdu (51) ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

BİR YARALI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Şaha Aydoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bunlar da Var

Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı
Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı
Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle