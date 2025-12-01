Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

VİRANŞEHİR YOLUNDA FECİ ÇARPIŞMA

Viranşehir-Işıldar karayolunda sürücüleri belirlenemeyen 34 TR 5059 ve 16 AUE 120 plakalı iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada toplam 10 kişi yaralandı.

YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar Hamet K. (64), Kader E. (29), Kader Ümür E. (8), Gülden E. (19), Remziye E. (45), Emine D. (53), Muhsine A. (23), Servet A. (25), Mehmet Nesih A. (61) ve Şaha Aydoğdu (51) ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

BİR YARALI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Şaha Aydoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.