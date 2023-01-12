Şanlıurfa'da husumetli grupların silahlı kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Şanlıurfa’da hastane önünde karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ile kavganın ortasında kalan bir polis ve bir muhabiri yaralandı. Edinilen bilgiye göre kavga, akşam saatlerinde Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde yaşandı. Daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile, hastane bahçesinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammed Y. ve Bican Ö. yaralanırken silahlardan çıkan mermiler, hastane kantininin camları ile duvarlarına isabet etti. İçerdekiler korku ve panik içerisinde kaçıştı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.