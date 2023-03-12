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Şanlıurfa'da feci olay: İki ayrı iş yerinde Karbonmonoksit zehirlenmesi 2 ölü

Şanlıurfa'da feci olay: İki ayrı iş yerinde Karbonmonoksit zehirlenmesi 2 ölü
12.03.2023 17:08

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Şanlıurfa'da birbirine bitişik iki ayrı iş yerinde karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiller Mahallesi Akçakale Caddesi üzerinde bulunan birbirine bitişik iki ayrı işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, işyerinde gece kalan ve ısınmak için soba yakan İsa Yıldırım (24) daha sonra uyumaya başladı. Bir süre sonra sobadan sızan karbonmonoksit gazı, işyerini ve bitişikte bulunan bakala sızdı. İki işyerini tamamen kaplayan gazdan zehirlenen araç kaplama merkezindeki İsa Yıldırım ile bakalda uyuyan Mehmet Çap, olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri olay yerinde inceleme çalışması başlattı. Yapılan incelemelerin ardından cesetler cenaze aracına konularak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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