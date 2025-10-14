Şanlıurfa’da feci kaza kamerada: Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

FECİ KAZA KAMERAYA YANSIDI

Kaza, Suruç ilçesi Bostancılar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Müslüm Şimşek'in (23) kullandığı motosiklet, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Müslüm Şimşek, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Doktorların tüm çabalarına rağmen Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.