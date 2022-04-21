Şanlıurfa'da evden kaçıp kaybolan kardeşleri market sahibi buldu

Şanlıurfa Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi yakınındaki bir petrol istasyonunda market işleten Halil Çalışır, gece saat 01.30 sıralarında çocuk sesleri duydu. Dışarı çıkan Çalışır yaşları 12 ile 15 arasında değişen ikisi kız 3 çocuk fark etti. Durumu anlamak için çocuklara “Bu saatte burada ne işiniz var” diye sorduğunda aldıkları cevap “Polise haber ver” olunca başlarına bir şey gelmiş olabileceğini düşünen Çalışır, içeri alıp ne olduğunu sordu. İftara yakın bir saatte Şanlıurfa merkezden 45 kilometre ötedeki Överler Mahallesindeki babaannelerine gitmek üzere ailelerinden habersiz evden ayrıldıklarını söyleyen kardeşler, Aligör bölgesine kadar geldiklerini, havanın kararması üzerine korktuklarını ve petrole sığındıklarını belirtti.