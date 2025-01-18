PODCAST CANLI YAYIN
Şanlıurfa’da dehşet: 5 yaşındaki kız çocuğu boğularak öldürüldü!
Haberler Yaşam Videoları

Şanlıurfa’da dehşet: 5 yaşındaki kız çocuğu boğularak öldürüldü!

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 22:42 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 22:42

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Oğulcuk Mahallesi'nde 5 yaşındaki M.N.B., kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından boğularak öldürüldü. 15 Ocak’ta meydana gelen olay sonrası yakınları tarafından Harran Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Harran ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğu, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından boğularak öldürüldü. Soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Harran ilçemize bağlı Oğulcuk Mahallesinde 15 Ocak 2025 günü, rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesine getirilen altı yaşındaki M.N.B isimli çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Harran Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tıbbi değerlendirme neticesinde, ölüm olayının sebebinin belirlenmesi amacıyla derhal adli işlem başlatılmış olup Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

BAŞSAVCILIK: "SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM ETMEKTEDİR"

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Harran ilçesinde 15 Ocak 2025 tarihinde M.N.B. isimli kız çocuğun rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesine götürüldüğü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Yapılan otopside cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtilerek, "Mağdur M.N.B.'nin kesin ölüm sebebinin adli tıp raporu düzenlendikten sonra kesinleşeceği, söz konusu olayla ilgili Harran Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

ŞANLIURFA BAROSUNDAN AÇIKLAMA

Barodan yapılan açıklamada ise "2 gün önce Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi'ne ölü olarak getirilen 5 yaşındaki M.N.B. kızımızın ölümü ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen haberler, derin bir üzüntü ve endişeyle tarafımızca takip edilmektedir. Şanlıurfa Barosu olarak soruşturma makamlarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda, şu an için cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı bilgisi edinilmiştir. Ancak, gerçek ölüm nedeninin belirlenmesi için kapsamlı adli incelemeler ve ileri tetkik süreçleri devam etmektedir. Kesin sonuçlar bu çalışmalar tamamlandıktan sonra açıklığa kavuşacaktır. Şanlıurfa Barosu ve Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak, M.N.B.kızımızın ölümüyle ilgili hukuki sürecin başından itibaren olduğu gibi bundan sonraki aşamalarında da titizlikle takipçisi olacağımızı ve adaletin tecelli etmesi için gerekli tüm desteği sağlayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

SIRADAKİ VİDEO
Nijerya'da feci olay: Yakıt tankeri patladı! 60 ölü
18.01.2025Cumartesi
Nevşehir'de kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı
18.01.2025Cumartesi
Düzce'de feci kaza: 2'si ağır 7 yaralı
18.01.2025Cumartesi
Zonguldak'ta baba ve kızına çarpan ehliyetsiz sürücü tutuklandı
18.01.2025Cumartesi
İspanya'da telesiyej düşmesi: 17'si ağır 30 yaralı
18.01.2025Cumartesi
Bunlar da Var
Hakkari’de başıboş köpek dehşeti! Boynundan ısırdığı 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti 03:25
Hakkari’de başıboş köpek dehşeti!
18.01.2025Cumartesi
Feci kaza kamerada: Ters yönde giden otomobil can aldı! 1 ölü 3 yaralı 00:47
Feci kaza kamerada: Ters yönde giden otomobil can aldı! 1 ölü 3 yaralı
17.01.2025Cuma
Gaziantep’te vinç kazası: 1 ölü 01:46
Gaziantep'te vinç kazası: 1 ölü
17.01.2025Cuma
İzmir’de şampanya patlatılan devlet okulunda yeni görüntüler ortaya çıktı | VİDEO 00:32
İzmir'de şampanya patlatılan devlet okulunda yeni görüntüler ortaya çıktı
18.01.2025Cumartesi
CANLI YAYIN