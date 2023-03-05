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Şanlıurfa'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları böyle görüntülendi

Şanlıurfa'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları böyle görüntülendi
05.03.2023 19:38

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Şanlıurfa merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ağır hasar alan 6 katlı bir bina çöktü. Binanın büyük bir gürültüyle çökmesinin ardından ortalığı toz bulutu kaplarken, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın da bulunduğu binada tedbir amaçlı hassas dinleme yapıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Haliliye ilçemizin Atatürk Caddesi üzerindeki ağır hasarlı bir bina yıkılmıştır. Her ihtimale karşı enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarımıza hızla başlamış olup tüm ekiplerimiz olay yerindedir" ifadelerini kullandı.

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