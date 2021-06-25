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Şanlıurfa’da boşanma aşamasındaki çiftin aileleri kavga etti | VİDEO

Şanlıurfa’da boşanma aşamasındaki çiftin aileleri kavga etti | VİDEO
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Şanlıurfa’da boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında silahlı kavga çıktı. 5 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.


Şanlıurfa'da boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında silahlı kavga çıktı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında tartışma çıktı.

5 KİŞİ YARALANDI
Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 5 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulansla Haran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürürken 2 yaralı ise araçla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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