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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024, 12:36 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024, 12:36

Şanlıurfa'da bir kişinin bir grup tarafından feci şekilde darp edildiği anlar kameraya yansıdı

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Bir site bahçesinde önü kesilen kişi, iddiaya göre akrabaları olduğu 6 kişilik grup tarafından tekme, tokat ve sopayla dakikalarca darp edildi. Site sakinlerinin araya girmesiyle saldırganlar uzaklaştırıldı. Ağır yaralanan kişi, ihbar üzerine ola yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Cep telefonu kamerasına yansıyan darp olayıyla ilgili soruşturma sürüyor.

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