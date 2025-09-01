Şanlıurfa’da arazi kavgası: Amca çocukları çatıştı! 1 ölü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 59 yaşındaki Mehmet Hıdır Çakmak yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Güvenir Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, daha önce arazi meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada başına kurşun isabet eden eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çakmak'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Çakmak kurtarılamadı.

Olay sonrası cinayet şüphelisi 3 kişi, jandarma ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.