RAMAZAN İMSAKİYE
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Şanlıurfa'da aile mezarlığında usulsüz satış iddiası

Şanlıurfa'da aile mezarlığında usulsüz satış iddiası
27.04.2021 01:53
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Şanlıurfa'da mezarlıkta usulsüz kabir yeri satışı yapıldığını öne süren vatandaş, yetkililerin duruma el atmasını istedi. Tepki gösteren mezarlık sahibi, "Buradaki 3 tana bize ait olan mezarı eski görevliler başkalarına satmış." dedi.


Şanlıurfa'da aile kabristanlığının bakımını yapmaya gelen Emin Gerger (46), gördüklerine inanamadı. Kendi ailesine ait mezarlardan 3'üne başka soyadının yazıldığını gören vatandaş, ailesine ait mezar yerlerine başkalarının gömüldüğünü öğrendi. Soluğu mezarlık müdürlüğünde alan Gerger, şikayetine rağmen ise bir sonuç alamadığını belirtti. Emekliye ayrılan bazı mezarlık görevlilerinin izinsiz satış yaptığını iddia eden Emin Gerger, bu işi yapanların peşini bırakmayıp dava sürecini başlattığını söyledi.

"BAŞKALARINA SATMIŞ"

Kendi aile kabristanlığında başka kişilere ait mezarları görmekten dolayı rahatsız olduğunu belirten Gerger, "Bu tam anlamıyla bir skandal. Bize danışılmadan mezarlarımızı sattılar. Burada bu tür şeyler oluyor. Yetkililerin aile kabristanlığımızı bize iade etmesini bekliyoruz. Daha önce ben müdürlüğe müracaat ettim. Buradaki 3 tana bize ait olan mezarı eski görevliler başkalarına satmış. Bu alan bizim aile mezarlığımızdır. Bizim mezar sadece 3 tane kalmış. Eski görevliler parayı alıp satıyorlar. Ben buraya iki günde bir gelirim. Güvenlik yok, bir şey yok. Ben daha önce de şikayette bulundum ama ilgilenen yok. Bu alanda boş yer kalmamış. Bu bize ait mezarlara başka bir yakınımızı üzerine defnedersek o yabancılara satılan kişilerin izni olmadan açamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gerger, yetkililerden mezarlık hırsızlığı olmaması için mezarlığa güvenlik kamerası ve güvenlik görevlisi yerleştirilmesini istedi.

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