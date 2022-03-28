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Şanlıurfa’da acı olay! İlk iş günüde fabrika çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da acı olay! İlk iş günüde fabrika çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
28.03.2022 19:37 - Son Güncelleme: 28.03.2022 19:54

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Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde acı bir olay yaşandı. Çatı montaj işinde çalışan 3 çocuk babası işçi, ilk iş gününde fabrika çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Yaşam Videoları

Şanlıurfa'da çatı montaj işinde çalışan işçi, ilk iş gününde fabrika çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yaşandı. Çatı montajı yapan bir firmada bugün işe başlayan 29 yaşındaki Sedat Aslan, mesai arkadaşlarıyla birlikte OSB'deki bir fabrikanın çatısının montajını yapmaya gitti. Çatıya çıkan işçi, rüzgarında etkisiyle dengesini kaybedip aşağı düştü. İşçinin düştüğünü gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan işçi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Geride gözü yaşlı bir eş ile 3 küçük çocuk bırakan talihsiz işçinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İşçinin düştüğü bölgede inceleme yapan ekiplerin, olayda firmanın ihmali olup olmadığını araştırdığı belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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