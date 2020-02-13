Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinin Abdalağa Mahallesinde bulunan mobilya dükkanında kanlı infaz. Mobilya dükkanında oturan Vehbi Karadağ, kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından 7 mermi alan, Karadağ olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay ilçenin Abdalağa Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, mahallede mobilya dükkanında oturan Vehbi Karadağ, kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından 7 mermi alan, Karadağ olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayı gören vatandaşla olay yerine polis ekipleri ve 112 acil ekiplerini çağırdı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, olay yerinden cinayeti işledikten sonra kaçan kimliği belirsiz kişi yakalamak için çalışma başlattı.
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