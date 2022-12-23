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Şanlıurfa Siverek’te 4 köyün karıştığı kavgada 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa Siverek’te 4 köyün karıştığı kavgada 7 kişi yaralandı
23.12.2022 08:39

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 4 köy halkının karıştığı taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı. İlçenin Gürakar Mahallesi’ne bağlı Dibekdüzü Köyü'nde yeni ekim alanı açmak amacıyla taşları temizleyen kepçe operatörünün, Dibekdüzü ve Sofice mezra halkı tarafından yapılan uyarıları dikkate almaması üzerine tartışma çıktı, tartışmada kepçe operatörü darp edildi. Alınan bilgilere göre darp edilen kepçe operatörünün Büyükçay ve Demirci mezralarında bulunan akrabalarına telefon ederek yardım istemesi üzerine çok sayıda kişi araçlarıyla yardıma koştu. Sofice mezrası girişinde yolları kesilen Büyükçay ve Demirci mezralı vatandaşlar ile Sofice ve Dibekdüzü vatandaşları arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavga meydana geldi. Kavgada 7 kişi yaralanırken, 7 araç ile bir kepçe de hasar gördü.

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