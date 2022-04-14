RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Yaşam Videoları Sancaktepe'de park halindeki tır yandı

Sancaktepe'de park halindeki tır yandı

Sancaktepe'de park halindeki tır yandı
14.04.2022 08:56

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:35
Konya’da vahşet!
Yaşam 02:37
Bakırköy'de servis aracı ağaca...
Yaşam 03:27
Zekeriya Beyaz son yolculuğuna...
Yaşam 02:18
Kontrolden otomobil önce...
Yaşam 01:31
Asitli saldırının görüntüsü...
Yaşam 03:45
Arkadaşını alkol kontrolünden...
Yaşam 00:45
Zehir tacirleri uyuşturucuyu...
Yaşam 02:19
İşletme sahipleri iş başında...
Yaşam 00:59
Ters şeritten çıkan araçla...
Yaşam 01:22
Bir skandal daha! İğne ile...
Yaşam 00:33
Motosikletli sürücü TIR’ın...
Yaşam 01:41
Ümit Özdağ’dan İmamoğlu’na...

Sancaktepe'de tır satışı yapan bir iş yerinin otoparkında park halinde bulunan tır belirlenemeyen bir nedenle yandı. Yangın sonrası yanan tır kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, saat 00.10 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde bulunan tır satışı yapan bir iş yerinin otoparkında park halinde bulunan tır henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almaya başladı. Alevler kısa sürede tüm tırı sararken çevredekiler hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan tırı güçlükle söndürebildi. Yaşanan olayda can kaybı bulunmazken yanan tır kullanılamaz hale geldi. Alevlerin otopark içerisinde bulunan diğer tırlara sirayet etmemesi olası bir facianın önüne geçti.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA