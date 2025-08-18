Sancaktepe’de otomobil apartman bahçesine düştü: 1 yaralı
Sancaktepe’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil apartman bahçesine düştü, kazada 1 kişi hafif yaralandı.
OTOMOBİL APARTMAN BAHÇESİNE DÜŞTÜ
Sancaktepe Safa Mahallesi Veda Sokak'ta saat 20.15 sıralarında meydana gelen kazada, 34 HCN 150 plakalı Toyota marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu apartman duvarına ve trafik levhasına çarptı. Çarpmanın ardından otomobil apartmanın bahçesine düştü.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtaki bir kişi hafif yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İNCELEME SÜRÜYOR
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.