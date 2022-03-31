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Sancaktepe’de minibüs şarampole yuvarlandı araç sürücüsü hayatını kaybetti

Sancaktepe’de minibüs şarampole yuvarlandı araç sürücüsü hayatını kaybetti
31.03.2022 09:06

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Sancaktepe Ortadağ Tepesi’ndeki hareket halindeki minibüs kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçtu. Şarampole yuvarlanan minibüs sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Sancaktepe Fatih Mahallesi Esentepe Sokak’ta bulunan Ortadağ Tepesi’ndeki park içinde 23.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DJA 730 plakalı Volskwagen minibüsün sürücüsü Samet Yılmaz, Ortadağ Tepesi’nde araç hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan minibüs önce yol kenarındaki bariyerleri yıktı ardından ağaçlık alana uçtu. Takla atan minibüsteki sürücü araçtan fırladı.

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