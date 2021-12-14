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Sancaktepe’de dereye akan beyaz madde paniği

Sancaktepe’de dereye akan beyaz madde paniği
14.12.2021 15:04

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Sancaktepe’de bulunan bir derede akan suya karışan beyaz madde görenleri tedirgin etti. Suyun beyaz renge bürünmesine, çevredeki fabrikanın tankerinden sızan lateks maddesinin sebep olduğu öğrenildi. Sancaktepe’de bulunan bir dereden akan suyun beyaz renge büründüğü görüldü. Deredeki beyaz suyu gören vatandaşlar tedirgin oldu. Beyaz suyu fark eden bir vatandaş ise, cep telefonu kamerası ile derede akan beyaz suyu görüntüledi. Olay yerine gelen ekipler, dereye sızan madde üzerinde inceleme yaptı. Öte yandan bir balon fabrikasında lateks maddesinin bulunduğu tankerde sızma olduğu, sızan maddenin dereye akması sonucu suyun beyaza büründüğü ve maddenin tehlike arz etmediği öğrenildi. Sancaktepe Belediyesi tarafından fabrikaya 15 gün kapama cezası verildi.

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