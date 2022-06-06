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Sancaktepe’de 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Sancaktepe’de 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu
06.06.2022 08:21

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Sancaktepe’de 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Binada yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Çatısı yanan binada oturan 2 çocuk korkudan gözyaşı döktü. Olay, saat 04.00 sıralarında Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Şefkat Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Bina sakinlerinin korku içinde kendilerini sokağa attıkları yangında alevler dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Korku içinde binayı boşaltan apartman sakinleri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevre ilçeden yardıma gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. İtfaiye merdiven aracı ile müdahale edilen yangında, ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı öğrenildi, binanın çatı katında büyük çapta maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında olay yerinde incelme başlattı.

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