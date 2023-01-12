Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen heyelan 4 katlı binaya hasar verdi

Büyük korku yaşatan hadise Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi 1596 Sokak’ta dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. O sırada 4 katlı binadaki dairelerinde bulunan vatandaşlar büyük bir gürültü duyarak deprem olduğunu zannetti. Yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları ile binanın ilk katındaki dairenin duvarı yıkıldı. Evin içine toprak ve kaya parçaları doldu. Bu sırada evde bulunan 3’ü çocuk, 4 kişi dehşete düşerek kendilerini dışarı attı. Olay sonrası AFAD, belediye ve polis ekipleri bölgeye ulaştı. Hasarlı bina tahliye edildi. Heyelan sırasında eşi ve çocuklarının duvarı yıkılan dairede korku dolu anlar yaşadığını söyleyen Kibar Bıyık, “Saat 18.00 sıralarında heyelan meydana gelmiş. Eşim ve çocuklarım evdeydi. Beni bir yarım saat sonra arayıp anlattılar. Yan taraftaki kaya heyelan sonucu göçerek binaya vurup evin içine girmiş. Odanın duvarı çöküp içeri düşmüş. Dün o sırada eşim çocukları ders çalıştırıyormuş. O esnada bir zelzele olduğunu duyup dışarı çıkmışlar. Allah korumuş. Ev bayağı hasar almış. Kullanılamaz hale gelmiş” dedi.