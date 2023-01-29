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Samsunun Bafra ilçesinde 2 katlı metruk binada yangın çıktı

Samsunun Bafra ilçesinde 2 katlı metruk binada yangın çıktı
29.01.2023 20:04

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Yangın, Gaziosman Paşa Mahallesi Hasan Aslan Caddesi'nde bulunan 2 katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın yanından geçen bir vatandaş dumanları fark etti. Vatandaş durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Binadan çıkan dumanları görüp 112 Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaş, "Baktım evde alevler var. Birden alevler yükselince hemen 112'ye haber verdim. Önce biri kağıt yakıyor ya da soba tutuşturuyor zannettim ama sonra alevler yükseldi. Haber verdim insanlar toplanmaya başladı. 'İçeride insan var' dediler. O zaman daha çok panikledim" dedi.

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