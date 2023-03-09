Samsun'da yunus polisi kaza yaptı: 1'i polis 3 yaralı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikli yunus polisi Erkan Küçük idaresindeki motosiklet ile Mustafa Aksoy idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada polis memuru Erkan Küçük ile diğer motosiklet sürücüsü Mustafa Aksoy ve yanında bulunan Furkan Keskin yaralandı. Yaralı polis memuru ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar Mustafa Aksoy ve Furkan Keskin ise Gazi Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.